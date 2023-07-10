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Novo Nordisk обвинила...

Novo Nordisk обвинила аптеки в незаконной продаже содержащих семаглутид препаратов

10.07.2023
15:24
Николай Соколов
Novo Nordisk подала в суд на несколько американских аптек, которые торгуют препаратами с семаглутидом. По мнению производителя, они опасны для потребителей и нарушают правила конкуренции.

Novo Nordisk обвинила четыре аптеки в незаконной продаже продуктов, которые содержат семаглутид, входящий в состав препаратов «Оземпик» и Wegovy. Компания подала иски в федеральные суды Флориды и Теннеси, пишет FiercePharma.

Производитель потребовал запретить аптекам TruLife Pharmacy, Brooksville Pharmaceuticals и WellHealth продавать такие продукты, а также возмещения ущерба.

Novo Nordisk — единственная компания, получившая разрешение FDA на продажу препаратов c семаглутидом. Компания считает, что продажа лекарств без прохождения процедуры одобрения FDA дает аптекам «несправедливое конкурентное преимущество».

«Игнорирование требований об одобрении лекарств дает ответчику несправедливое конкурентное преимущество перед производителями фармацевтической продукции. Хуже того, это подвергает пациентов риску из-за приема лекарств, безопасность или эффективность которых не доказана», — говорится в заявлении компании.

Судебные иски были поданы примерно через две недели после того, как Novo Nordisk подала аналогичные иски против американских медицинских курортов и оздоровительных клиник.

В мае FDA предупредило о рисках для здоровья при приеме несанкционированных версий популярных препаратов для похудения Novo Nordisk. В тот момент начали появляться сообщения о неблагоприятных реакциях, которые вызывают такие препараты.

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