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Novo Nordisk совместно...

Novo Nordisk совместно с Life Edit будут искать методы лечения редких генетических заболеваний

25.05.2023
11:36
Николай Соколов

Novo Nordisk будет разрабатывать генетические терапии в сотрудничестве с Life Edit. Сумма сделки может достичь 2 млрд долл.

Novo Nordisk подписала соглашение о сотрудничестве с подразделением Life Edit Therapeutics ElevateBio. Компании будут разрабатывать методы редактирования генов против мишеней, которые связаны с редкими и кардиометаболическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте компании.

Novo Nordisk уточнила, что будет использовать набор технологий редактирования генов Life Edit для разработки методов лечения редких генетических заболеваний, а также более распространенных кардиометаболических заболеваний.

Сумма сделки потенциально может достигнуть 2 млрд долл. Она включает инвестиции со стороны Novo Nordisk в акционерный капитал ElevateBio в размере 401 млн долл.

Novo Nordisk также выплатит Life Edit аванс, сумма которого не раскрывается. Кроме того, Life Edit будет иметь право на получение выплат в размере 335 млн долл. для каждого из первых двух разработанных активов и до 250 млн долл. для каждой из следующих пяти программ. Life Edit также имеет право на получение многоуровневых лицензионных отчислений от продаж.

В феврале Life Edit подписала соглашение с Moderna для разработки генной терапии на основе мРНК in vivo с использованием своей библиотеки «редакторов базы» и нуклеаз, управляемых РНК. Упор будет делаться на «наиболее сложные» редкие генетические и другие заболевания.

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