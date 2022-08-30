Novo Nordisk возвращает права на купленный за 145 млн долл. препарат

Компания Aeterna Zentaris объявила, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk возвращает права в США и Канаде на пероральный тест на дефицит гормона роста у взрослых Macrilen.

Четыре года назад Novo Nordisk вложила в покупку Macrilen (macimorelin) 145 млн долл. В контракте также были оговорены многоуровневые роялти и инвестиции в акционерный капитал на сумму в более чем 36 млн долл.

Генеральный директор Aeterna Клаус Паулини заявил, что компания «рада восстановить полный контроль над macimorelin», хотя, согласно пресс-релизу, она уже ищет нового делового партнера. Новость появилась в тот момент, когда стало известно, что Novo и Aeterna набирают 100 человек для участия в испытании DETECT для выявления дефицита гормона роста у детей.

«Мы всегда твердо верили в macimorelin и по-прежнему полностью привержены нашим планам по продолжению коммерциализации в США и Канаде, а также продолжению разработки для детей в рамках нашего продолжающегося испытания DETECT», — сказал Паулини.

Novo приобрела Macrilen, чтобы дополнить свой эндокринологический портфель, в котором у нее уже есть ежедневная терапия гормоном роста Norditropin. Компания возлагала большие надежды на то, что препарат длительного действия Sogroya превзойдет Norditropin, но средство в ходе фазы II и III испытаний не смогло показать лучшие результаты.