Novo Nordisk возвращает права на купленный за 145 млн долл. препарат
Novo Nordisk вернула права на пероральный тест на дефицит гормона роста компании Aeterna Zentaris. Датский производитель приобрел препарат четыре года назад за 145 млн долл.
Компания Aeterna Zentaris объявила, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk возвращает права в США и Канаде на пероральный тест на дефицит гормона роста у взрослых Macrilen.
Четыре года назад Novo Nordisk вложила в покупку Macrilen (macimorelin) 145 млн долл. В контракте также были оговорены многоуровневые роялти и инвестиции в акционерный капитал на сумму в более чем 36 млн долл.
Генеральный директор Aeterna Клаус Паулини заявил, что компания «рада восстановить полный контроль над macimorelin», хотя, согласно пресс-релизу, она уже ищет нового делового партнера. Новость появилась в тот момент, когда стало известно, что Novo и Aeterna набирают 100 человек для участия в испытании DETECT для выявления дефицита гормона роста у детей.
«Мы всегда твердо верили в macimorelin и по-прежнему полностью привержены нашим планам по продолжению коммерциализации в США и Канаде, а также продолжению разработки для детей в рамках нашего продолжающегося испытания DETECT», — сказал Паулини.
Novo приобрела Macrilen, чтобы дополнить свой эндокринологический портфель, в котором у нее уже есть ежедневная терапия гормоном роста Norditropin. Компания возлагала большие надежды на то, что препарат длительного действия Sogroya превзойдет Norditropin, но средство в ходе фазы II и III испытаний не смогло показать лучшие результаты.
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