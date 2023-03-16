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Novo Nordisk временно...

Novo Nordisk временно исключили из британской лоббистской организации

16.03.2023
17:18
Николай Соколов

Novo Nordisk лишили членства в британской лоббистской фармацевтической ассоциации. Ее обвиняют в неправомерном продвижении своего лекарства Saxenda.

Novo Nordisk лишили членства в Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI) на два года. В качестве причины организация назвала «серьезные нарушения» компанией своего свода правил.

Правление ABPI утверждает, что датский производитель лекарств спонсировал курсы по управлению весом в LinkedIn для медицинских работников, но не указывал на свою причастность к ним. На основании расследования, проведенного одним из органов в структуре ABPI, организация установила, что компания таким образом продвигала свой препарат Saxenda.

По словам ABPI, такие действия Novo Nordisk противоречат своду правил Ассоциации, запрещающему действия, которые «могут дискредитировать фармацевтическую промышленность или снизить доверие к ней».

«Хотя мы разочарованы таким исходом, мы принимаем это решение. Мы по-прежнему привержены соблюдению Свода правил ABPI и самых высоких этических стандартов, установленных в фармацевтической промышленности», — заявил представитель Novo Nordisk в ответ на обвинения.

За последние четыре десятилетия ABPI применяет такую серьезную санкцию всего лишь в восьмой раз. В 2023 и 2024 годах Novo Nordisk пройдет через аудиты, в результате которых она должна будет продемонстрировать «явное, значительное и устойчивое улучшение», и только в этом случае членство компании в Ассоциации восстановят.

В прошлом месяце глава британского подразделения Novo Nordisk Пиндера Сахота ушел с поста президента ABPI, чтобы не мешать расследованию.

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