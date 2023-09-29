Novo Nordisk заключила договор с Valo Health для лечения кардиометаболических заболеваний

Novo Nordisk заключила с Valo Health соглашение, направленное на разработку новых методов лечения кардиометаболических заболеваний. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках сотрудничества компании будут использовать вычислительную платформу Valo Opal. Эта платформа на базе искусственного интеллекта объединяет данные пациентов, модели тканей человека и модели машинного обучения и призвана ускорить процесс поиска малых молекул для новых методов лечения. Она представляет собой комплексное решение, которое охватывает весь процесс разработки лекарств, от их открытия до одобрения регулирующих органов.

Valo будет идентифицировать новые терапевтические мишени для лекарств, разрабатывать кандидатные препараты против этих целей, а также прогнозировать безопасность и эффективность соединений.

Novo Nordisk выберет и лицензирует три программы доклинических исследований лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обнаруженных с помощью платформы Valo Opal.

«Valo предлагает дифференцированный и мощный подход к использованию этих технологий на основе реальных человеческих данных, чтобы генерировать новые идеи и превращать их в потенциальные методы лечения на благо пациентов, страдающих кардиометаболическими заболеваниями», — заявил исполнительный вице-президент и главный научный директор Novo Nordisk Маркус Шиндлер.

В рамках соглашения Valo получит авансовый платеж и краткосрочный промежуточный платеж в размере 60 млн долл., а также промежуточные выплаты по 11 программам на общую сумму до 2,7 млрд долл. Также Valo получит финансирование исследований и разработок и потенциальные выплаты по роялти.