Новосибирская компания открыла линию по производству вакцины от гепатита А

Компания «Вектор-Биальгам» запустила 13 декабря новую линию по производству вакцин от гепатита А в шприц-дозах. Ее стоимость составила 375 млн рублей, а мощность – до 10 млн шприц-доз в год. По словам гендиректора компании Леонида Никулина, окупаемость проекта – всего год, при этом в ближайшие десять лет линия не потребует затрат на ремонт и модернизацию.
В ближайшие годы производство будет расширено за счет линии увеличенной производительности ампул и линии по пенфлаконам. Они позволят не только нарастить выпуск вакцинах в других формах, но и запустить линейку противоонкологических препаратов и других вакцин. Совокупные инвестиции Леонид Никулин оценил в 600 млн руб. Основной рынок сбыта – госзаказ, но кроме этого продукция будет экспортироваться в Казахстан, Армению, Таджикистан и Узбекистан, ведутся переговоры с ОАЭ. Ранее руководство компании говорило о том, что 15% продукции будет направлено на экспорт.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что проект получил господдержку в размере 52 млн руб.
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