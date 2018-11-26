Новосибирская компания открыла линию по производству вакцины от гепатита А

В ближайшие годы производство будет расширено за счет линии увеличенной производительности ампул и линии по пенфлаконам. Они позволят не только нарастить выпуск вакцинах в других формах, но и запустить линейку противоонкологических препаратов и других вакцин. Совокупные инвестиции Леонид Никулин оценил в 600 млн руб. Основной рынок сбыта – госзаказ, но кроме этого продукция будет экспортироваться в Казахстан, Армению, Таджикистан и Узбекистан, ведутся переговоры с ОАЭ. Ранее руководство компании говорило о том, что 15% продукции будет направлено на экспорт.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что проект получил господдержку в размере 52 млн руб.