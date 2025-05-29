Новый код ОКВЭД смогут применять только производственные аптеки
Новые коды ОКВЭД смогут получить только те аптеки, которые занимаются изготовлением лекарственных препаратов. Об этом на XXVII конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказала начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, передает корреспондент «ФВ».
Налоговая служба в проактивном режиме запросила данные у Росздравнадзора по аптечным организациям, которые имеют лицензию на изготовление, сказала Крупнова. «Мы уже предоставили данные, по которым налоговая инспекция автоматически присвоит новый код аптекам», — отметила она, добавив, что в реестре оказалось 944 организации.
Крупнова предостерегла аптеки от получения лицензии на изготовление препаратов ради присвоения нового кода экономической деятельности. «Нужно понимать, что аптека не может получить лицензию и отказаться от этой деятельности: в любой момент она должна быть в боевой готовности по помещениям, оборудованию, специалистам», — добавила представитель Росздравнадзора.
С 1 июня вступает в силу Приказ Росстандарта РФ № 268-ст от 09.04.2005, который касается возможности аптек работать по новому коду ОКВЭД — 86.90.9. Код 47.73, который традиционно использовался для розничной торговли лекарствами в аптеках, теперь исключает отпуск препаратов для медицинского применения — эта деятельность переносится в код 86.90.9.
Переход аптечных сетей из сферы торговли в систему здравоохранения позволит провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и дополнительные дотации, заявил ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
При этом аптеки, которые занимаются исключительно отпуском готовых лекарственных средств, но не занимаются их изготовлением, находятся в замешательстве. Ассоциация независимых аптек направила письма в Минздрав и Минэкономразвития с просьбой разъяснить применение новых кодов ОКВЭД для аптек.
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