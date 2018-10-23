Новый оператор маркировки лекарств за «недискриминационный доступ к обработанным данным»

Комфортный переезд

Переход с одних мощностей системы на другие пройдет безболезненно и незаметно для участников маркировки, пообещали в продуктовом направлении «Фарма» ЦРПТ. Решено сразу не вносить обновления – все данные пользователей, как и функционал системы, пока останутся. То есть для участника ничего не поменяется кроме адреса. Если ранее личный кабинет был на mdlp.nalog.ru, теперь адрес системы – mdlp.crpt.ru. «1 ноября будет сделана рассылка участникам от оператора ЦРПТ с паролями для входа в систему по новому адресу. В будущем мы планируем развивать функционал, делать его еще более удобным, но на текущий момент наша основная задача – осуществить комфортный для всех переезд», – сообщил Антон Харитонов.

Также новый оператор надеется, что нормативно-правовые документы по маркировке будут приняты в обещанные сроки. Актуальность согласованной документации сейчас очевидна. Например, по той причине, что многие международные компании по регламенту не имеют права вносить в свои технологические решения изменения без соответствующих нормативных документов.

Работа над ошибками

Высказал свою позицию ЦРПТ и по вопросу предоставления данных о движении и реализации маркированной фармпродукции производителю. По своей актуальности эта тема приоритетней нашумевшего «криптохвоста». Сегодня в рамках рабочей группы представители отрасли совместно с регуляторами обсуждают, какие данные и в каком формате они смогут видеть.

«С нашей точки зрения, в системе должен быть предусмотрен недискриминационный доступ к обработанным данным для участников рынка, - считает г-н Харитонов. - На их основе можно создать целую цифровую платформу, бизнесу она даст колоссальный толчок: используя эти данные, можно будет не только пресекать нелегальную торговлю, но и, например, лучше контролировать свои издержки. А государственные органы будут получать их в режиме реального времени».

В ФЗ-61 установлено, что производители должны видеть информацию о движении своей продукции с точностью до серии в пределах одной партии. При этом система дает возможность посмотреть, какая продукция выбыла из продажи с точностью, как минимум, до города. Но решение об объеме доступной информации принимает не оператор.

По словам Антона Харитонова, новый оператор, изучая зарубежный опыт маркировки, старается не повторять ошибки. «Централизованная эмиссия кода и криптошифрование - это наша работа над западноевропейскими ошибками, где мы исключаем возможность формирования большого пула данных, о которых не знает государство, - поясняет г-н Харитонов. - Я запрашивал у зарубежных коллег информацию о прослеживаемости данных. В европейском опыте сложилась непростая ситуация при внедрении маркировки. Как только возник такой проект в Западной Европе, на рынок сразу поступили предложения от провайдеров частных услуг. Сложилась ситуация, когда каждый производитель маркирует товар по-своему и может проследить товар в своей системе, а государства не получили инструмент глобальной прослеживаемости. Мы создаем национальную систему, которая будет полностью контролироваться государством, в то же время, она управляется одним оператором. А это значит, что есть единый центр ответственности за ее бесперебойную работу и за предоставление информации».

Подробное интервью с руководителем направления «Фарма» в ЦРПТ Антоном Харитоновым читайте в № 37 и на сайте «Фармацевтического вестника».