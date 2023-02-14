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Новый владелец «Джи...

Новый владелец «Джи Ди Пи» оказался связан с «36,6»

14.02.2023
17:42

Новый владелец фармдистрибьютора «Джи Ди Пи», судя по открытым данным, оказался связан с аптечной сетью «36,6», из которой дистрибьютор вышел несколько лет назад, выяснил «ФВ». Кроме того, в компании постоянно происходят кадровые перестановки.

Фото: jannoon028/ru.freepik.com

В конце 2022 года у дистрибьютора «Джи Ди Пи» сменился владелец. Его приобрела компания «Доминанта», которая, судя по открытым данным, связана с аптечной сетью «36,6». Фармдистрибьютор в конце 2020 года вышел именно из этой аптечной сети. За сменой владельца последовали глобальные кадровые перестановки.

Заместителем генерального директора по коммерческой деятельности стала Владислава Торшина, сообщил «ФВ» источник, близкий к «Джи Ди Пи». Это подтвердил и другой источник. Ранее Торшина работала в «Фармстандарте» и в компании «Медипал». Некоторые сотрудники, пришедшие уже после смены владельца, были уволены через короткое время. В феврале из компании также уволили еще несколько сотрудников. «Джи Ди Пи» покинули коммерческий директор Лидия Наркайтис и директор по работе с поставщиками Светлана Кожевникова, рассказал «ФВ» источник.

Обо всех кадровых перестановках и о том, как «Джи Ди Пи» снова оказался связан с аптечной сетью «36,6», читайте в «ФВ» № 4 (1103) от 14.02.2022 года в материале «Связанные одной сетью».

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14.02.2023
Связанные одной сетью
Как новый владелец «Джи Ди Пи» связан с «36,6», из которой дистрибьютор вышел несколько лет назад
№4 (1103)

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