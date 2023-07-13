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Nvidia совместно с...

Nvidia совместно с Recursion создаст ИИ для разработки препаратов

13.07.2023
17:09
Николай Соколов
Nvidia вложит 50 млн долл. в компанию Recursion Pharmaceuticals, которая создает искусственный интеллект для разработки лекарственных препаратов.

Производитель графических процессоров Nvidia инвестирует 50 млн долл. в компанию Recursion Pharmaceuticals, пишет CNBC.

Recursion использует модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) для разработки новых методов лечения и предлагает эти модели другим производителям лекарств, включая Roche и Bayer. Для обучения этих моделей обычно требуются огромные объемы данных, измеряемые терабайтами.

В рамках партнерства компания будет использовать наборы биологических и химических данных объемом более 23 тыс. терабайт для обучения моделей ИИ на платформе Nvidia. Эта платформа, BioNeMo, представляет собой облачный сервис для обучения генеративного искусственного интеллекта. Потом Nvidia сможет лицензировать эти модели другим биотехнологическим компаниям.

Recursion проводит испытания пяти препаратов на людях, в их числе лекарство для лечения нейроваскулярного заболевания, вызванного пороками развития мелких кровеносных сосудов головного мозга.

Инвестиции Nvidia — это пример того, как технологии искусственного интеллекта проникают в фармацевтическую промышленность. В апреле Moderna заявила, что будет использовать возможности искусственного интеллекта для продвижения технологии мРНК, которая используется в вакцинах компании против COVID-19. Месяц спустя Google Cloud запустила два новых инструмента на базе искусственного интеллекта, которые призваны помочь биотехнологическим и фармацевтическим компаниям ускорить разработку лекарств.

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