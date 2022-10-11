Фармрынок в новых условиях: о чем говорили эксперты на конференции «IP Евразия’22»

Тренды дискуссий на конференции «IP Евразия’22: пространство инноваций» разделились по ключевым темам, которые на сегодня наиболее актуальны для профессионального сообщества сферы интеллектуальной собственности, для всех ее участников: представителей патентных ведомств и регуляторов, патентных поверенных и заинтересованных участников рынка, в том числе крупнейших фармпроизводителей.

Фармацевтика и санкции

В рамках конференции «IP Евразия’22» заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила важную роль интеллектуальной собственности в обеспечении населения лекарственными средствами. Одним из ключевых вопросов конференции стало функционирование рынка в условиях экономических ограничений. Глава ЕАПВ Григорий Ивлиев отметил, что все ограничения в области интеллектуальной собственности и здравоохранения антигуманны. «Фармацевтика — не место санкциям. Однако нелегитимные односторонние меры все равно проявляются. Сегодня актуально показать выход на рынок продуктов биофармацевтики. Только при учете всех аспектов патента возможна нормальная работа системы», — добавил он.

В рамках своих выступлений на конференции тренды обсуждения поддержали заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов, который отметил, что фармацевтика как отрасль является номером один по инвестициям в НИОКР, а также директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков с тезисом о том, что инновационный процесс невозможен без механизмов охраны и защиты интеллектуальной собственности и возмещения убытков компаний-разработчиков при нарушении патентных прав. По мнению Быкова, уже сейчас надо продумывать комплекс мер, чтобы минимизировать риски бесконечного «озеленения». Он также отметил риски параллельного импорта, который недопустим в случае лекарственных препаратов. «Параллельный импорт — «мина замедленного действия», — считает эксперт.

«Несмотря на логистические проблемы и волатильность валюты, зарубежные компании продолжили поставлять препараты. Защита интеллектуальной собственности не имеет территориальной привязки», — заявил исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» Вадим Кукава.

Председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Камран Султан оглы Иманов в свою очередь отметил, что для успешного развития фарминдустрии необходимы инвестиции, которые позволят повысить заинтересованность в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова подчеркнула необходимость поддержки отечественных добросовестных практик в области патентования и выбора подхода к регулированию исходя из текущих условий.

Преимущества пространства евразийских инноваций

На евразийском пространстве наблюдается стабильный рост патентования в области медицины, химии, биотехнологий. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов напомнил, что российская вакцина Института Гамалеи против вируса COVID-19 была зарегистрирована первой в мире в рекордные сроки. Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан Ербол Оспанов отметил, что в стране важной тенденцией регулирования сферы стало ускоренное рассмотрение заявок на наукоемкие патенты.

По словам зам. начальника управления экспертизы, начальника отдела химии и медицины ЕАПВ Аурелии Чебан, среди евразийских заявок на изобретения в области COVID-19 больше всего лекарственных средств.

Евразийское патентное пространство предлагает современные инструменты для охраны интеллектуальных прав. Директор филиала ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» в Республике Казахстан Арман Сауганбаев напомнил, что заявители из Казахстана, страны — участницы ЕАПО, могут воспользоваться льготами при уплате патентных пошлин. Этой возможностью пользуются вузы Казахстана.

Проректор по академической политике и учебной работе РГАИС Александр Ларин назвал евразийское пространство «восприимчивым и гибким в решении многих вопросов».

Кто сегодня подает заявки на патенты

Президент ФГБУ «Научно-медицинский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» врач-кардиохирург, обладатель более 150 патентов на изобретения и полезные модели Лео Бокерия отметил важную роль патентов для привлечения финансирования к исследованию, а также ценность информации в патентных документах для дальнейших разработок.

Получение патента — комплексный процесс. Исполняющий обязанности заместителя директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», директор НЦМУ «Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний» Павел Волчков подчеркнул, что умение пройти все этапы патентования — тоже часть роли разработчика препарата.

Директор Центра развития Института интеллектуальной собственности Университета ИТМО Андрей Николаев выразил позицию научно-исследовательской корпорации: право на изобретение должно принадлежать изобретателям, ученые должны взаимодействовать с бизнесом.

Ключевой ошибкой при подаче заявок является недостаточность раскрытия изобретения. Однако, как отмечает зав. отделом химии и фармацевтики ФИПС Анна Полякова, на основании запросов экспертизы изобретатели могут предоставить дополнительные разъяснения и получить утвердительное решение о публикации патента.

Заведующий отделением химии, медицины и биотехнологии ФИПС Николай Лысков том числе рассказал о работе над проектом по ускоренному рассмотрению заявок в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Лысков подчеркнул, что вакцины зарегистрированы и защищены евразийским патентом.

В настоящее время увеличивается тренд евразийского патентования и заинтересованности участников рынка в коммерциализации инноваций в области фармацевтики и медицины, указал председатель Комитета по ИС Ассоциации европейского бизнеса Антон Банковский. Публикация заявки помогает ученым и изобретателям сделать результаты интеллектуальной деятельности достоянием общественности, считает начальник отдела правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ Андрей Матвеев.

Декан РГАИС Ольга Терещенко рассказала, что путь в профессию в том числе начинается с понимания потребностей изобретателя, предпринимателя и заявителя. «Сегодня мы предложили студентам в формате мастер-класса и деловой игры на полях конференции «IP Евразия» посмотреть на логику взаимодействия патентных экспертов с поступающими заявками с позиции потенциального пользователя, пришедшего за правовой охраной своих разработок», — добавила она.

О конференции

«IP Евразия’22: пространство инноваций» — первая международная конференция по интеллектуальной собственности и технологиям. Главной темой мероприятия стали инновации в области фармацевтики и охрана интеллектуальной собственности на евразийском пространстве. Организаторами конференции выступили Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС).

Конференция объединила спикеров на мероприятиях различного формата: пленарные заседания, панельные дискуссии, IP-баттл, мастер-классы и деловая игра для студентов. Площадка была поделена на три тематических пространства: IP-сфера, ноосфера и техносфера. На международной конференции были представлены экспонаты восьми стран — участниц Евразийской патентной организации в рамках выставочного проекта Федерального института промышленной собственности «Фарма: от прошлого к будущему».

Официальными спонсорами конференции стали фармацевтическая компания «Фармстандарт» и группа компаний «Р-Фарм», спонсорами — юридическая фирма «Городисский и Партнеры», Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) и ООО «Союзпатент», партнером — Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).