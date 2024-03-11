ОЭЗ «Калуга» расширят для создания фармкластера

В России создадут три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также принято решение о расширении двух действующих ОЭЗ — в Калужской и Липецкой областях. Одна из площадок в Бабынинском районе Калужской области будет отдана под развитие фармкластера. Постановление о расширении этой и других ОЭЗ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новая площадка полностью будет отдана под развитие нашего фармкластера. Калужская область укрепляет лидерские позиции в этой сфере», — заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем telegram-канале.

Промплощадки расширят на 113 гектаров. Как следует из пояснительной записки к проекту постановления о расширении ОЭЗ «Калуга», инвестиции в проект составят 17,2 млрд руб. Фармпредприятие создаст ООО «Фармасинтез-Калуга», производство готовых жидких и твердых лекарственных форм построит ООО «Б-Фарм Биотех», завод по производству лекарств для медицинского и ветеринарного применения возведет ООО «Астрафарм Калуга».

В России действует 50 особых экономических зон, из которых 31 относится к категории промышленно-производственных, говорится на сайте Минэкономразвития. В сфере «Фармацевтика и медицина» работают 19 предприятий.