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Объем аптечных продаж...

Объем аптечных продаж лекарств с января по октябрь превысил триллион рублей

05.12.2022
12:54
Вероника Догузова

Продажи аптек с января по октябрь 2022 года составили 6,2 млрд упак. на 1,4 трлн руб. Из них более 1 трлн руб. пришлось на лекарства. Все категории аптечного товара в этот период демонстрируют рост в рублях и снижение в упаковках относительно десяти месяцев 2021 года. Динамичнее остальных оказался дополнительный ассортимент — прирост в рублях на 16,8%.

В октябре 2022 года продано 459 млн упак. лекарственных средств на сумму 116 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Рынок лекарств по сравнению с октябрем прошлого года сократился на 0,9% в рублях и на 3,3% в упаковках.

Как менялись продажи в течение десяти месяцев

По сравнению с десятью месяцами 2021 года рынок лекарств вырос на 9,8% в рублях и сократился на 0,6% в упаковках. С января по октябрь были два пика покупательской активности. Первый — в марте этого года, второй — в сентябре. Максимальных значений в рублях (143 млрд руб.) рынок достиг в период мартовского ажиотажа, когда россияне закупали лекарства впрок, опасаясь дефицита в будущем. Натуральное потребление лекарств было выше в сентябре — продано 469 млн упак. Это абсолютный рекорд за десять месяцев 2022 года.

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Источник: AlphaRM

Если взглянуть на категории ассортимента аптек, то отмечается рост в стоимостном выражении на протяжении всех десяти месяцев у БАД и прочего товара. Продажи лекарств за это время снижались в рублях в апреле, июне, июле и октябре относительно тех же месяцев 2021 года.

При этом натуральные продажи сокращались у всех категорий. Особенно это заметно на примере прочего ассортимента, который за десять месяцев ни разу не показал положительный рост в упаковках. Продажи лекарственных препаратов снижались с апреля по июль, а также спрос на них упал в октябре (-3,3% в упаковках). На БАД спрос повышался только в январе, феврале и августе этого года.

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Источник: AlphaRM

Средняя цена на лекарства за десять месяцев варьировала в пределах 262 руб. за упаковку, рост относительно января—октября прошлого года более чем на 10%. Биодобавки и товары дополнительного ассортимента также выросли в цене. Для БАД повышение на 16% до 242 руб. за упаковку, для прочего ассртимента — на 40% до 150 руб. 

Какие препараты покупали в октябре

В октябре на лидирующие позиции в аптеках вышли противопростудные лекарства. Однако по сравнению с октябрем прошлого года продажи их снизились в рублях на 12%. Год назад противовирусные препараты опережали противопростудные средства, занимая первое место. На втором месте в октябре текущего года препараты из группы ингибиторов АПФ, на третьем — средства от насморка. На четвертой позиции противовоспалительные и противоревматические средства. Основные препараты, входящие в данную группу, — это нимесулид и ибупрофен. Они занимают 47% рынка продаж в рублях среди препаратов группы.

 С восьмой позиции на пятое место поднялись психоаналептики. Основную долю продаж в группе занимают препараты этилметилгидроксипиридина сукцинат (лидирующий бренд «Мексидол»), цитиколин (лидирующий бренд «Цераксон») и аминофенилмасляная кислота (лидирующий бренд «Фенибут»). Объем продаж этих трех МНН в октябре составлял 38% в группе.

В октябре 2021 года в первую пятерку лидеров в стоимостном выражении входили антикоагулянты. В октябре этого года их популярность снизилась, и они спустились на седьмую позицию.

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Источник: AlphaRM

Чаще остальных в октябре покупатели приобретали в аптеках анальгетики, препараты от насморка и противопростудные средства. Эти лекарства составляют первую тройку лидеров на рынке в упаковках. В октябре прошлого года эти же препараты входили в ТОР3, но с тех пор немного поменялись местами.

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Источник: AlphaRM

Лидером среди брендов в октябре вновь стал «Ксарелто». В октябре 2021 года марка занимала третье место в рейтинге стоимостных продаж. «Ксарелто» поднялся на первое место не за счет прироста продаж, а за счет сокращения спроса на остальные препараты первой тройки. На втором месте «Эликвис», на третьем — «Арбидол». Эта тройка препаратов в октябре прошлого года занимала на аптечном рынке почти 6% продаж в рублях, в октябре 2022 года — чуть более 2%. Торговая марка «Терафлю» заняла четвертую строчку и также продемонстрировала снижение продаж на 10,5%. С 11-го места на пятое поднялся бренд «Мексидол» (+4,7%). 

ТОР5 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в октябре 2022 года

Рейтинг

Бренд

Аптечные продажи, млн руб.

Прирост продаж октябрь 2022/октябрь 2021, %

октябрь 2021

октябрь 2022

1

Ксарелто

1641

1090

-33,5

2

Эликвис

2142

1053

-50,8

3

Арбидол

2741

783

-71,4

4

Терафлю

841

753

-10,5

5

Мексидол

674

706

4,7

Источник: AlphaRM

Многие средства, назначаемые при COVID-19, стали не так востребованы в текущем году. Противовирусные средства и антикоагулянты входят в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. Противовирусный препарат «Арбидол» в октябре продемонстрировал максимальное снижение продаж в рублях среди брендов — -71,4%. У другого противовирусного средства «Ингавирин» также зафиксировано сокращение на 44,7%. Такая же участь постигла антикоагулянты «Ксарелто» и «Эликвис» — спрос на них уменьшился на 33,5 и на 50,8% соответственно. В пятерку брендов с максимальным сокращением продаж вошел также препарат от кашля «АЦЦ» (-58,9%).

 

ТОР5 брендов в стоимостном выражении по сокращению продаж* на аптечном рынке в октябре 2022 года

Рейтинг

Бренд

Аптечные продажи, млн руб.

Прирост продаж октябрь 2022/октябрь 2021, %

октябрь 2021

октябрь 2022

1

Арбидол

2741

783

-71,4

2

Ацц

723

297

-58,9

3

Эликвис

2142

1053

-50,8

4

Ингавирин

1109

613

-44,7

5

Ксарелто

1641

1090

-33,5

Источник: AlphaRM

 Больше остальных по сравнению с октябрем 2021 года прибавил в денежных продажах препарат, применяемый при эссенциальной гипертензии «Эдарби» (основное МНН азилсартана медоксомил+хлорталидон), (+60,7%). Средства от насморка «Тизин» и «Отривин» (основное МНН ксилометазолин) на втором и третьем местах по приросту — +37,6 и +25,0% соответственно. «Акридерм» (основное МНН бетаметазон+гентамицин+клотримазол) для местного применения показал рост на 23% относительно октября 2021 года. 

ТОР5 брендов в стоимостном выражении по приросту продаж* на аптечном рынке в октябре 2022 года

Рейтинг

Бренд

Аптечные продажи, млн руб.

Прирост продаж октябрь 2022/октябрь 2021, %

октябрь 2021

октябрь 2022

1

Эдарби

365

587

60,7

2

Тизин

250

343

37,6

3

Отривин

285

356

25,0

4

Граммидин

490

611

24,7

5

Акридерм

241

297

23,0

Источник: AlphaRM

* Среди ТОР50 брендов на аптечном рынке.

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