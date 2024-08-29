Объем производства готовых лекарств в России с января по июль составил 462,5 млрд рублей

Суммарный объем производства готовых лекарств по итогам периода с января по июль 2024 года составил 462,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), следует из данных RNC Pharma. Показатель динамики относительно аналогичного периода прошлого года при расчетах в рублях аналитики фиксируют на уровне 16%. Натуральная динамика относительно января—июля 2023 года составила +4,6%: за первые семь месяцев 2024 года фармкомпании отгрузили порядка 2,37 млрд упак. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) находится на уровне +7,6%. Всего с начала текущего года было произведено примерно 48,2 млрд МЕД.

Общий денежный объем производства готовых препаратов в июле показал долгосрочную динамику на уровне 22,4%. Всего в этом месяце было отгружено лекарств на сумму 66,5 млрд руб. Натуральную динамику относительно июля прошлого года аналитики отметили на уровне 15,5% в упаковках. Всего фармкомпании произвели 343,6 млн упак., что соответствует 7,1 млрд МЕД. Прирост в минимальных единицах дозирования по сравнению с июлем 2023 года составил 22,7%.

По итогам января—июля число корпораций, осуществляющих отгрузки готовых лекарств, составило 433, что на 21 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество МНН в ассортименте фармкомпаний за год выросло на 56 позиций: до 1433 наименований. Число торговых марок увеличилось по сравнению с январем—июлем прошлого года на 123 штуки, за первые семь месяцев текущего года локализованные в России фармкомпании отгрузили 2779 торговых марок.

Объем производства безрецептурных препаратов в январе—июле фиксировался почти на том же уровне, как и в аналогичном периоде 2023 года. Общая доля препаратов категории Rx за год выросла на 2,2 процентных пункта и почти сравнялась с объемом производства безрецептурных лекарств: по итогам семи месяцев она достигла 49,9%.

Из числа крупнейших компаний (в рамках ТОР20 по натуральному объему отгрузок) максимальную динамику в группе рецептурных препаратов показал «Сотекс» (+89,6% в упаковках). Этого удалось достичь в основном благодаря площадке «Рафарма»: производство на мощностях этого предприятия увеличилось в 3,6 раза. Максимальный объем формировали два основных препарата компании — «Цефтриаксон» и «Анвимакс». Кроме того, в июне «Сотекс» запустил производство нового препарата «Монтелукаст» для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Среди производителей рецептурных препаратов 47 компаний увеличили выпуск своей продукции более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Однако в общей массе, по данным аналитиков, эти компании занимают относительно небольшую долю на уровне 2,5% от натурального объема.

В ТОР20 производителей ОТС-препаратов, лидирующих с точки зрения объема отгрузок, у семи наблюдалось снижение объемов. В их число входят такие крупные поставщики, как «Фармстандарт» (-2%), «Озон» (-17%), «Штада» (-22%) и др. Максимальная натуральная динамика в первой двадцатке зафиксирована у компании «Обновление» (+58,8%). Основным драйвером ее роста стала «Ацетилсалициловая кислота», выпуск которой увеличился за год более чем в 32 раза. Значительную активность в ТОР20 также демонстрировали компании «Уралбиофарм» (рост на 33%, в частности, за счет препаратов «Цитрамон» и «Ацетилсалициловая кислота») и «Валента» (на 26,6% благодаря препарату «Ингавирин»).

За пределами топа аналитики отмечают компанию «Артелар», которая увеличила свои отгрузки в десять раз. Основным зарегистрированным видом деятельности компании является «аренда интеллектуальной собственности», а весь ассортимент выпускается на мощностях компании «АВВА-Рус» в Кирове.

Объем производства лекарственных препаратов в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 года—июль 2024 года в натуральном (упак.) и денежном (руб., включая НДС) выражении