Объем производства лекарств за первые десять месяцев года вырос на 15,8% год к году

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов в России с января по октябрь 2024 года достиг 673,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), сообщили аналитики RNC Pharma. Прирост в рублях составил 15,8% относительно того же периода 2023 года.

За первые десять месяцев текущего года локализованные в России фармкомпании отгрузили порядка 3,40 млрд упак. готовых препаратов, что эквивалентно 68,67 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена на уровне 1,8% в упаковках. В МЕД показатель прироста оказался выше — 4,7%.

В октябре 2024 года аналитики фиксируют динамику производства готовых препаратов относительно октября 2023 года на уровне 12,7%, всего в этом месяце было отгружено лекарств на 70,4 млрд. руб. При этом натуральная динамика отрицательная: -3,4% в упаковках. Этот показатель демонстрирует снижение уже не первый месяц — такой тренд наблюдается с августа текущего года. Суммарно фармкомпании в октябре отгрузили 369 млн упак., что соответствует 7,2 млрд МЕД. Снижение выпуска наблюдается не только в упаковках, но и в минимальных единицах — по сравнению с октябрем прошлого года производство сократилось на 1,9%.

С января по октябрь 2024 года наибольший объем производства приходился на нестероидные противовоспалительные препараты (5,5% в упаковках). В этой категории аналитики фиксировали отгрузки 85 брендов от 66 компаний. По отношению к аналогичному периоду 2023 года объемы производства снизились на 6,4%. Выпуск также уменьшился и в других лидирующих фармгруппах из первой тройки, к которым относятся противоконгестивные (-2,7%) и антисептические средства (-3,7%). Положительную динамику продемонстрировали препараты из группы «селективные адреноблокаторы бета-1» — эти средства занимали 2,7% от общего натурального объема, за год их выпуск увеличился на 13,3%. В числе брендов данной группы, производство которых увеличилось по сравнению с 2023 годом, отмечают «Конкор» и «Беталок» — их отгрузки в упаковках выросли на 30 и 40% соответственно.

С точки зрения суммарного объема производства за первые десять месяцев 2024 года среди всех торговых марок на рынке лидирует «Омепразол» — на его долю приходится 2,2% в упаковках. На втором и третьем местах расположились препараты «Цитрамон» (1,8%) и «Парацетамол» (1,6%). Торговая марка «Цефтриаксон» заняла четвертую позицию, но при этом демонстрирует самый высокий прирост среди двадцати лидирующих торговых марок (+77,8%).

Осталась неизменной тройка доминирующих по натуральному объему производства компаний. В нее вошли «Фармстандарт», «Озон» и «Биннофарм». В анализируемом периоде они заняли более 20% общего натурального объема произведенных лекарств. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года динамика у этих корпораций составляет не более 4%, а «Биннофарм» демонстрировал снижение объемов произведенной продукции на 2,7%.

Из числа ведущих компаний, входящих в ТОР20 по натуральному объему отгрузок, максимальный прирост показал фармхолдинг «Брайт Вэй Групп» (+44,5% в упаковках). Большой вклад в динамику внесло увеличение отгрузок торговой марки «Ибупрофен», объем производства препарата увеличился в 2,5 раза. Общее количество торговых марок в портфеле компании за год выросло на 13 позиций.

Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 г. — октябрь 2024 г. в натуральном (упак.) и денежном (руб., включая НДС) выражении