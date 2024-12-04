Объем розничного рынка ветпрепаратов вырос на 15% год к году

За первые десять месяцев 2024 года объем российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 36 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Как сообщили аналитики RNC Pharma, это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. С января по октябрь текущего года было реализовано 216 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), год к году продажи выросли на 10%.

Темпы развития онлайн-канала замедлились по сравнению с прошлогодними результатами. Рублевая динамика составила 59%, а в прошлом году канал e-com увеличился более чем в два раза по отношению к 2022 году. По итогам первых десяти месяцев 2024 года натуральные объемы выросли на 37% в МЕД. Развитие офлайн-канала проходит менее динамично: аналитики фиксируют прирост на уровне 7% в деньгах и 6% в МЕД. В октябре традиционная розница показала максимальные значения прироста — +11% в рублях.

Доля канала e-com на рынке ветпрепаратов поступательно росла на протяжении всего минувшего года. Если в январе 2023 года она не превышала 11%, то к концу года достигла 19% от общего стоимостного объема ритейла. В среднем за январь—октябрь 2024 года доля онлайн-продаж составила более 21% в денежном выражении. В марте текущего года доля e-com превышала 24%. В натуральных показателях рост доли менее заметный: она выросла с 13,6% в 2023 году до 16,2% в 2024 году.

В онлайн-канале в стоимостном выражении, по данным аналитиков, доминируют продажи инсектоакарицидного средства «Бравекто» от «МСД». Этот препарат занимает 17% этого сегмента рынка, при этом официально в Россию не поставляется. В первой десятке лидирующих торговых марок e-com отмечены только два российских продукта: «Инспектор» от «Экомпром» и «Барс» от «АВЗ».

Все топовые продукты в онлайн-канале демонстрировали положительную динамику как в рублях, так и в натуральных единицах. Исключением стал противозудный препарат «Апоквел» от компании «Зоэтис». Его натуральное потребление в онлайн-канале снизилось на 15%. Эксперты отмечают, что на десятку брендов приходится около 60% всех денежных продаж в онлайн.

В традиционной рознице абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж стала «Симпарика» от компании «Зоэтис». Продажи препарата выросли относительно января—октября 2023 года на 52%. В первой десятке аналитики фиксируют четыре российских бренда, а в совокупности ТОР10 обеспечивают всего 36% рублевых продаж в канале.

Почти все отечественные марки в топе демонстрируют двухзначные показатели прироста и в рублях, и в МЕД. В то же время натуральное потребление иностранной продукции, представленной в пределах первой десятки, снижается. Максимальное сокращение в МЕД зафиксировано у «Бравекто» (-70%).

Структура розничного рынка ветеринарных препаратов в России по каналам сбыта в 2022—2023 гг. и январе—октябре 2024 г.