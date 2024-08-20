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Обновлен порядок передачи...

Обновлен порядок передачи Минпромторгу сведений о коммерческой тайне фармпроизводителей

20.08.2024
10:29
Дина Коблова
Минздрав и Минпромторг обновили приказ о предоставлении сведений о лекарствах в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Документ вступит в силу с 26 августа.
Фото: 123rf.com

Минздрав будет по запросу предоставлять Минпромторгу сведения о лекарствах в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в случае, если сведения составляют коммерческую тайну. Ведомства утвердили соответствующий приказ № 3554/406н от 07.08.2024.

Согласно приказу Минпромторг направляет Минздраву запрос, указывая полное наименование производителя препарата, наименование лекарственного средства, название и адрес производственной площадки, реквизиты регистрационного удостоверения и перечень запрашиваемых документов и сведений с указанием ссылки на конкретную структурную единицу (перечень структурных единиц) ч.2.1 ст.45 № 61-ФЗ. Минздрав регистрирует запрос в системе делопроизводства в течение двух рабочих дней и направляет на рассмотрение в Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП).

Если запрос соответствует правилам, то НЦЭСМП в течение трех рабочих дней направляет в Минздрав требуемые Минпромторгом сведения ‎и документы с приложением их описи. После этого Минздрав в течение двух дней направляет документы и сведения в Минпромторг, ранее этот срок составлял одни сутки.

В случае, если направляемые сведения содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, Минздрав уведомляет о предоставлении сведений Минпромторгу держателя ‎или владельца регудостоверения на препарат.

Документ вступит в силу 26 августа. Он заменит приказ № 4136/640н от 30.09.2022 об утверждении межведомственного информационного взаимодействия Минздравом Минпромторгу сведений о лекарственных средствах, указанных в ч.5 ст.18 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-Ф3 «Об обращении лекарственных средств».

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