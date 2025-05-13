Обновленный перечень СЗЛС предложили разбить на два раздела

Как предлагают разделить список

Минпромторг и Минздрав предлагают разделить перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) на два блока. Первый раздел охватит препараты, критически важные для обеспечения лекарственного суверенитета России — вакцины, препараты крови и анестетики. На закупки этой группы будет распространяться механизм «второй лишний», который ограничивает участие иностранных препаратов в госзакупках при наличии локализованных аналогов. Второй раздел объединит лекарства с преференциями по цене до 25–40%.

Как пояснил «Ведомостям» директор по экономике здравоохранения компании «Р-фарм» Александр Быков, разделение списка СЗЛС позволит поддерживать баланс между стимулированием локализации и сохранением конкуренции на рынке. По его словам, национальный режим в госзакупках важен, но его нужно внедрять аккуратно, чтобы избежать резкого сокращения конкуренции и роста цен.

Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев отметил, что размер ценовых преференций для второго раздела пока обсуждается, но наиболее вероятно, что речь идет о 25%.

Однако окончательное согласование проекта тормозит Минфин. В министерстве опасаются создания прецедента, который может привести к аналогичным запросам со стороны других отраслей. При этом Минфин признает важность механизма «второй лишний» для российских препаратов полного цикла, но требует дополнительной проработки замены его ценовыми преференциями.

Как будут включать препараты в перечень

Минпромторг предложил двухуровневую систему критериев: базовые (принадлежность к ЖНВЛП, наличие в клинических рекомендациях Минздрава) и дополнительные (оценка уникальности применения). Гендиректор и совладелец компании «Активный компонент» Александр Семенов отметил, что преференции для новых позиций планируют вводить спустя год после их включения в список.

Исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава указал, что ряд участников рынка выступают за компактный список СЗЛС, чтобы минимизировать риски для производителей, работающих с импортными субстанциями.

Критерий попадания в список СЗЛС по объему закупок через тендеры за последние три года ограничит развитие инноваций, предупредил директор по взаимодействию с органами госвласти и доступу на рынок компании «Герофарм» Дмитрий Нахамчен. Например, инсулины: их доля падает, а новые аналоги лишаются поддержки на старте.