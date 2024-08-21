Оборот предприятий фармотрасли Москвы вырос более чем на 20%
Оборот промышленных предприятий фармацевтической отрасли Москвы за шесть месяцев 2024 года вырос более чем на 20% в сопоставимых ценах и достиг 242,2 млрд руб., об этом сообщается на портале столичного правительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.
По ее словам, на фармпроизводства в Москве приходится более 7% оборота неэнергетического сектора столичных обрабатывающих производств. Доля столицы в общем обороте российских фармпроизводителей составила почти треть по итогам первого полугодия 2024 года.
Производители лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, обеспечили более 77% оборота отрасли (187,3 млрд руб.). Это на 18,8% больше, чем за шесть месяцев 2023 года. Около 23% (почти 55 млрд руб.) заработали производители фармсубстанций, превысив прошлогодний показатель на 25,5%.
За первое полугодие 2024 года оборот крупного и среднего бизнеса в фарминдустрии Москвы достиг 215,3 млрд руб., что на 31,2% больше показателя такого же периода 2023 года.
«Сегодня действует более 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинской техники и изделий, активно ведутся научные исследования и разработки», — сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Половина из 22 заключенных Москвой офсетных контрактов приходится на производителей лекарств и медицинских изделий.
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