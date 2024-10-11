Общая выручка аптек за восемь месяцев выросла на 16%

Выручка аптек, включающая продажи лекарств, БАД и прочего ассортимента, продемонстрировала прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% и достигла отметки 1,37 трлн руб., выручка на одну аптеку выросла на 10% и составила 2,2 млн руб., подсчитали аналитики AlphaRM.

Общая выручка так называемых сопоставимых точек, работающих в течение периода с января 2022 года по август 2024 года, за восемь месяцев 2024 года достигла 1,1 трлн руб., продемонстрировав прирост на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2,35 млн руб. (+10% к восьми месяцам 2023 года).

В рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась сеть «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству точек (8326). Второе место принадлежит «Ригле» (Москва), доля которой составила 7,5%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь).