Общественники просят главу Дагестана добавить денег на лекарственное обеспечение в 2019 году

В письме говорится, что общественники постоянно сталкиваются с ситуациями, когда местные жители не могут получить положенные им лекарства, без которых их жизнедеятельность неполноценна: «Лишь некоторым из них удается помочь, остальные оказываются один на один со своей проблемой».

«В настоящее время идет процесс утверждения бюджета Республики Дагестан, в котором вновь заложено недостаточно средств на лекарственное обеспечение – всего 780 млн рублей, в то время, как на встрече с Владимир Путиным вами была озвучена потребность на сумму 1,28 млрд руб., – указывает один из авторов петиции, руководитель ДРОО «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. – Мы понимаем, что средств всегда не хватает, но в данном случае страдают самые незащищенные категории граждан: больные и немощные. Мы просим вас увеличить средства, выделяемые на льготное лекарственное обеспечение в 2019 году».

Месяцем ранее прокуратура Дагестана сообщала, что лишь половина льготников региона обеспечены необходимыми лекарственными средствами, тогда как всего год назад их число не превышало и 12%