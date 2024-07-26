Объявлен первый гостендер на препарат от болезни Бехтерева

НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой объявил первый государственный тендер на сенипрутуг — препарат от болезни Бехтерева. Тендер размещен на портале госзакупок, его общая стоимость составляет 1,2 млн руб.

Цена за один флакон — 31 001 руб., а с учетом НДС и оптовой надбавки — 36,5 тыс. руб. Дозировка лекарственного средства составит 25 мг.

Минздрав зарегистрировал сенипрутуг – оригинальный препарат BCD-180 для терапии рентгенологического аксиального спондилоартрита (р-аксСпА, болезнь Бехтерева) в апреле. Это лекарственное средство от компании «Биокад» получило торговое наименование «Трибувиа». Препарат представляет собой эффекторное антитело против определенного участка Т-клеточного рецептора TRBV9. Это первое в мире терапевтическое антитело, связывающееся с сегментом TRBV9.