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Объявлен первый гостендер...

Объявлен первый гостендер на препарат от болезни Бехтерева

26.07.2024
18:10
Дина Коблова
Объявлен первый гостендер на препарат от болезни Бехтерева, общая стоимость — 1,2 млн руб. Цена за один флакон составит 35,5 тыс. руб. с учетом НДС в дозировке 25 мг. Первый оригинальный препарат для терапии болезни Бехтерева «Трибувиа» от компании «Биокад» был зарегистрирован в апреле.
Фото: пресс-служба компании «Биокад»

НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой объявил первый государственный тендер на сенипрутуг — препарат от болезни Бехтерева. Тендер размещен на портале госзакупок, его общая стоимость составляет 1,2 млн руб.

Цена за один флакон — 31 001 руб., а с учетом НДС и оптовой надбавки — 36,5 тыс. руб. Дозировка лекарственного средства составит 25 мг.

Минздрав зарегистрировал сенипрутуг – оригинальный препарат BCD-180 для терапии рентгенологического аксиального спондилоартрита (р-аксСпА, болезнь Бехтерева) в апреле. Это лекарственное средство от компании «Биокад» получило торговое наименование «Трибувиа». Препарат представляет собой эффекторное антитело против определенного участка Т-клеточного рецептора TRBV9. Это первое в мире терапевтическое антитело, связывающееся с сегментом TRBV9.

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