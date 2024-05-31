Обязательная маркировка ветпрепаратов начнется 1 сентября

В России с 1 сентября запускается обязательная маркировка кормов для животных и ветпрепаратов. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Регистрация в системе «Честный знак» начинается 1 сентября этого года. С 1 октября обязательная маркировка ветпрепаратов вступает в силу для производителей и импортеров.

«В ветпрепаратах в информационной системе эксперимента всего зарегистрировано 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортера. Более 10,6 тыс. промаркированных ветпрепаратов уже введены в оборот», – прокомментировал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Кроме того, оператором были запущены дополнительные меры поддержки данных отраслей – ЦРПТ компенсирует 50% расходов на оборудование для маркировки (для представителей малого и среднего бизнеса). Для производителей ветпрепаратов также доступна программа беспроцентной рассрочки на три года. Программа поддержки по кормам будет доступна до 1 августа 2024 года. Крайний срок подачи заявки на программы по ветпрепаратам – 1 июля.

С 25 декабря начался эксперимент по маркировке ветпрепаратов. Те организации, которые пожелают принять в нем участие, получат коды маркировки на безвозмездной основе. Если за время действия пилота они не используют их (не обеспечат преобразование в средства идентификации и не представят в информационную систему мониторинга отчет о нанесении средств идентификации и сведения о вводе в оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения), то с октября эти коды маркировки им придется оплатить либо они будут аннулированы.

По данным НИУ ВШЭ, в 2022 году доля контрафакта на рынке ветеринарных препаратов составила 25%, в 2021 году – 23%. Маркировка призвана сократить нелегальный оборот данных товаров и защитить животных от некачественной и небезопасной продукции.