Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 № 1323 «Об упразднении Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1086 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 09.11.2018 г. № 1337 «Об утверждении Правил определения численности застрахованных лиц в целях формирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 16.10.2018 г. №708 «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения».

ФАС России

- Разъяснение ФАС России от 06.11.2018 г. №АЦ/89653/18 «О формировании документации на закупку инсулина».