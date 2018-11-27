Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 

Президент РФ

- Федеральный закон от 28.11.2018 № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2018 г. № 2581-р (Об утверждении Стратегии развития санаторно-курортного комплекса).

Минздрав России

- Письмо Минздрава России от 15.11.2018 г. № 25-3/10/1-7639 «О средневзвешенных ценах на медицинские изделия, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей госзакупок».

- Письмо Минздрава России № 11-0/10/2-7266, Федерального фонда ОМС № 14012/80-3/и от 08.11.2018 г. «Об информационном сопровождении застрахованных лиц».

- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон ‎”Об обращении лекарственных средств”».

Минпромторг России

- Письмо Минпромторга России от 07.11.2018 г. N ЦС-72471/19 «О коэффициентах локализации по наименованиям медицинских изделий, предусмотренным графиком реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков».

ФАС России

- Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.

Правительство Москвы

- Постановление Правительства Москвы № 1444-ПП от 27.11.2018 «О проведении в городе Москве эксперимента по расширению возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости».