Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 

Госдума

- Законопроект № 583244-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" и статью 13 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" в части, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2018 № 1447 «О внесении изменений в Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1463 «О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

Минздрав России

- Проект постановления Правительства РФ ‎«О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Проект приказа Минздрава России ‎«О внесении изменений в надлежащие практики в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Росздравнадзор

- «Дорожная карта» по пересмотру обязательных требований, по разработке перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведение мероприятий по контролю в рамках государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению контроля за использованием наркотических средств и психотропных веществ, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международного сообщения и в поездах международных линий».