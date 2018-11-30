Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 

15:49
7 декабря 2018

Елена Сидорова

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Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект № 583244-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" и статью 13 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" в части, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов». 

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2018 № 1447 «О внесении изменений в Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1463 «О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

Минздрав России 

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в надлежащие практики в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения».

 Росздравнадзор

- «Дорожная карта» по пересмотру обязательных требований, по разработке перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведение мероприятий по контролю в рамках государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению контроля за использованием наркотических средств и психотропных веществ, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международного сообщения и в поездах международных линий».

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