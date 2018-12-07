Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 

Президент РФ

- Указ Президента РФ от 28.11.2018 № 680 «О развитии генетических технологий в Российской Федерации».

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 2738-р (Об утверждении перечней лекарственных средств).

- Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Минздрав России

- Приказ Минздрава РФ от 29.11.2018 г. №828 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №748 “О признании недействующими на территории Российской Федерации приказа Минздрава СССР от 8 апреля 1991 г. №99 “О введении в действие фармакопейной статьи «Физико-химические, химические, физические и иммунохимические методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов” и Государственных фармакопей СССР X и XI изданий” и Приказа Минздрава России от 31.10.2018 г. № 749 “Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России”».

- Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 802н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная терапия третьего ряда)» (Зарегистрирован 11.12.2018 № 52965).

- Минздрав России «Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи».

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов».