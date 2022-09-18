Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 № 1601 «О рабочей группе по содействию реализации новых инвестиционных проектов на основании соглашений о защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Минздрав

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2022 года № 339н «О межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, выдачи заключений об определении дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, о возможности (невозможности) временного обращения серии (партии) незарегистрированного лекарственного препарата и о возможности (невозможности) обращения в Российской Федерации серии (партии) лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств, лекарственных препаратов, в отношении которых есть дефектура или риск ее возникновения, в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, а также об утверждении форм указанных заключений».

Госдума

– Законопроект № 173061-8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом.

– Законопроект № 119762-8 О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

– Законопроект № 196015-8 О внесении изменений в статьи 9 и 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части требований по лицензированию международных автомобильных перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции).

– Законопроект № 196111-8 О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

– Законопроект № 196178-8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в целях оптимизации полномочий Правительства Российской Федерации).