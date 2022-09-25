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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

25.09.2022
13:35
Ринат Васбеев

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Правительство

Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 № 1627 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Постановление Правительства РФ от 20.09.2022 № 1660 «О внесении изменений в Правила заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов».

Минздрав

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.07.2022 № 516н «О наделении федерального казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации полномочиями на определение поставщиков для федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, при проведении централизованных закупок лекарственных препаратов для медицинского применения для лечения онкологических заболеваний и утверждении порядка его взаимодействия с указанными федеральными государственными бюджетными учреждениями».

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