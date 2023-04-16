Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Новые правила предоставляют преференции производителям отечественных медицинских изделий по ускоренному выводу их на рынок. Будет сокращен срок государственной регистрации для отечественных медицинских изделий с 50—180 рабочих дней до 32—112 рабочих дней со дня принятия решения о начале процедуры.

Правительство

– Распоряжение Правительства РФ № 850-р от 07.04.2023. На закупку ветеринарных лекарственных препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных, и другие противоэпизоотические мероприятия будет дополнительно направлен 1 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах, а также своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.

– Постановление Правительства РФ № 529 от 03.04.2023 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и признании утратившими силу некоторых положений актов Правительства Российской Федерации».

Правительство представило новый механизм поддержки фармкомпаний в области импортозамещения. Разработчик сможет полностью покрыть свои затраты на проведение НИОКР. Размер господдержки составит от 50 млн до 100 млн руб. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в создании замещаемых лекарств. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведет Минпромторг.

– Постановление Правительства РФ № 581 от 10.04.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964».

Постановлением расширяется список сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещенных к продаже.

– Постановление Правительства РФ № 565 от 08.04.2023 «О порядке представления документов и сведений о лекарственных препаратах для ветеринарного применения, вводимых в гражданский оборот, выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения и протоколов испытаний о соответствии серий иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения показателям качества, предусмотренным нормативным документом».

– Постановление Правительства РФ № 566 от 08.04.2023 «Об утверждении методики определения размеров платы за выдачу протокола испытаний о соответствии серий иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения показателям качества, предусмотренным нормативным документом».

Госдума

— Законопроект № 278685-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении ответственности за нарушение правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), выразившееся в безрецептурном отпуске таких препаратов)».

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов для фармацевтов, которые отпускают без требования рецепта препараты, подлежащие предметно-количественному учету. После внесения соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях фармацевтам придется платить штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Также они могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года.