Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 179 от 17.02.2024 «Об осуществлении деятельности по перестрахованию в отношении рисков неполучения платежа от лица, на которое возложено денежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку (рассрочку) платежа за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы, переданные права на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации».

Правительство продлило программу льготного кредитования закупок импортной продукции, включая фармацевтическую. Государство дает гарантию на исполнение обязательств по договорам до 2026 года.

— Постановление № 87 от 31.01.2024 «О государственной информационной системе в области генетической информации «Национальная база генетической информации».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки разработать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации на базе Курчатовского института. База должна появиться до 1 сентября 2025 года. Ее смогут использовать при взаимодействии в генно-инженерной деятельности.

Госдума

— Законопроект № 555529-8 «О приостановлении действия части 3 статьи 52-2 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Согласно документу, приостанавливается до 1 января 2026 года требование о необходимости наличия заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики. Это касается ввода в гражданский оборот лекарств для ветеринарного применения, которые ввозят в Россию.

— Законопроект № 513227-8 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Госдума перенесла срок начала лицензирования деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с 1 марта на 1 сентября 2024 года.