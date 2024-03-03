Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Распоряжение № 411-р от 21.02.2024 «О выделении бюджетных средств на финансовое обеспечение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».

Правительство дополнительно выделит из федерального бюджета по 1,1 млрд руб. на три года на закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также на доставку препаратов в регионы по программе 14 ВЗН.

— Распоряжение № 315-р от 13.02.2024 «О выделении бюджетных средств на финансовое обеспечение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».

Правительство в 2024 году выделило Минздраву 360 855 тыс. руб. на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лекарствами больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.

— Распоряжение № 445-р от 28.02.2024 «Распоряжение Правительства России № 445-р (в части признания «Нацимбио» единственным исполнителем закупок иммунобиологических препаратов)».

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») в 2024 и 2025 годах будет единственным исполнителем закупок иммунобиологических препаратов, которые проводит Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения.

— Распоряжение № 388-р от 20.02.2024 «Установить на 2024 год квоту приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению».

Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Количество мест по специальности «Фармация» (код специальности, направления подготовки 33.05.01) выросло до 20%, что в два раза больше, чем в 2023 году. Для направления «Ветеринария» (36.05.01) установили квоту в 30%, как и в прошлом году.

Минздрав

— Проект постановления «Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2024 году».

Минздрав предложил увеличить с 1 февраля норматив финансовых затрат на одного человека, получающего социальную помощь в виде лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания. Норму поднимут с 1127,8 руб. до 1211,3 руб.

Минобрнауки

— Проект постановления «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Минобрнауки планирует обновить правила заключения договоров на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования: их будут заключать через цифровую платформу «Работа в России».