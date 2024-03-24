Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 267 от 06.03.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944».

Продажи нелегальных и просроченных медизделий, а также кресел-колясок через кассу запретят с 1 марта 2025 года. Механизм будет работать только на розничных участниках оборота. При сканировании кода маркировки касса будет обращаться к системе маркировки, и если сработает один из критериев, то продать товар не удастся.

— Распоряжение № 615-р от 15.03.2024.

Регионам России направят 4,5 млрд руб. на закупку лекарств для борьбы с гепатитом C. Всего в течение трех лет, с учетом вложений самих субъектов, на эти цели пойдет 18 млрд руб. Для ВИЧ-положительных пациентов с гепатитом С будут выделять дополнительно по 1,1 млрд руб. ежегодно.

Постановление № 337 от 20.03.2024 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Правительство утвердило положение о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В постановлении описаны требования для соискателей лицензии, указаны сроки рассмотрения заявок и перечни необходимого оборудования.

Минздрав

— Приказ № 37н от 06.02.2024 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов в целях обеспечения в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка ≤40%, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний».

Минздрав расширил перечень программы льготной закупки препаратов. Теперь льготное лекобеспечение смогут получать пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Сам перечень лекарств не изменился.

Минсельхоз

— Проект постановления «О внесении изменений в Порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденный приказом Минсельхоза России от 9 июня 2017 г. № 280».

Минсельхоз подготовил проект постановления об изменении порядка ведения госреестра ветпрепаратов. В него предлагается добавить дополнительную информацию об отдельных классах лекарств для животных, а также о форме выпуска, фасовки и упаковки фармсубстанций для их производства.