Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 938-р от 16.04.2024 «Распоряжение от 16 апреля 2024 года № 938-р».

Перечень ЖНВЛП пополнился тремя комбинированными препаратами для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями и двумя лекарствами для пациентов с рассеянным склерозом. Все стадии производства включенных в перечни препаратов проходят на территории России.

— Постановление № 454 от 11.04.2024 «Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2024 году».

Норматив затрат на одного получателя социальной помощи в виде лекарств и медизделий в месяц увеличили на 83,5 руб. — до 1211,3 руб. Согласно постановлению правительства, норма вступила в силу с 1 февраля 2024 года.

— Постановление № 499 от 17.04.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 545».

Срок получения лекарств детьми с редкими заболеваниями с момента подачи заявки в фонд «Круг добра» и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 мая 2024 года.

Роспотребнадзор

— Проект приказа «Об утверждении формы оценочного листа, в соответствии с которым проводится оценка соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Роспотребнадзор намерен утвердить форму оценочного листа. Согласно ему будут оценивать соискателя лицензии по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Список включает 11 пунктов, в случае принятия документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

— Проект приказа «О внесении изменения в приказ Роспотребнадзора от 18.04.2022 № 208 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами при лицензировании отдельных видов деятельности».

Роспотребнадзор намерен внести изменения в формы документов по лицензированию, дополнив их словами «деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

— Проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Роспотребнадзор подготовил проект об утверждении административного регламента по лицензированию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Совет Евразийской экономической комиссии

— Решение № 83 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил проведения фармацевтических инспекций».

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял единые Правила проведения фармацевтических инспекций систем фармаконадзора производителей лекарственных препаратов. Документ устанавливает единый подход к процедуре проведения инспекции и исключает повторные проверки каждым из инспекторатов государств — членов ЕАЭС.

Департамент здравоохранения Москвы

— Приказ № 316 от 10.04.2024 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 5 июня 2023 г. № 612».

Департамент здравоохранения Москвы обновил перечень препаратов, рецепты на которые подлежат проверке врачом-аудитором. В список добавили 13 МНН и исключили два.