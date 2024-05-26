Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 630715-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Он вводит дополнительные меры для защиты бизнеса.

— Законопроект № 632206-8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В Госдуму внесен проект федерального закона о технологической политике в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Законопроект разработан для обеспечения технологического суверенитета, конкурентоспособности, а также обороны страны и безопасности государства.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 года № 1556».

Минздрав собирается внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Положение о системе маркировки лекарств оптимизируют в рамках гармонизации с правом ЕАЭС.

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минздрав внесет тапентадол в список наркотических средств. Препарат используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. Предлагается установить квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз тапентадола.

Правительство

— Постановление № 627 от 18.05.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2021 года № 555».

Правительство внесло изменения в правила ведения реестра сведений о детях с орфанными заболеваниями. Документом установлены сроки, в которые региональные органы здравоохранения должны предоставлять сведения о необходимости поставок лекарств и их выполнении.

Роспотребнадзор

— Проект постановления «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)».

Роспотребнадзор планирует расширить комплекс профилактических мероприятий в рамках санитарно-эпидемиологического надзора. Служба намерена снижать категории риска для организаций, соблюдающих санитарные нормы, в рамках проекта по стимулированию добросовестности. Также планируется ввести самообследование.

Правительство Москвы

— Приказ правительства Москвы № 424 от 20.05.2024 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 30 декабря 2021 года № 1337».

Депздрав Москвы изменил Руководство по соблюдению требований при госконтроле цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Большинство контрольных мероприятий теперь можно проводить, только согласовывая их с прокуратурой. Документом также утверждена смена должностного лица, отвечающего за подготовку актуальных версий профильного приказа.