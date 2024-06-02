Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 649 от 23.05.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 554».

Правительство изменило требования к малому бизнесу для получения грантов на научно-технические разработки. Теперь организации, претендующие на субсидии, не должны являться иноагентами и числиться в перечне экстремистов.

— Постановление № 685 от 27.05.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362».

Реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики предприятия смогут получить субсидии за трудоустройство работников из других регионов и муниципальных образований. Размер господдержки в среднем составляет до 300 тыс. руб. Ранее на такие субсидии могли претендовать только предприятия оборонно-промышленного комплекса, входящие в специальный реестр Минпромторга.

— Постановление № 620 от 17.05.2024 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий».

Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий начнется в сентябре 2024 года и продлится до конца лета 2025 года. Среди них презервативы, шприцы, пробирки, филеры и медицинские маски. Всего в эксперимент вошло девять товарных позиций.

— Постановление № 701 от 30.05.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Россельхознадзору добавили новые полномочия: ведомство будет регистрировать ветпрепараты в соответствии с правилами ЕАЭС и устанавливать форму выписки из госреестра ветпрепаратов. Соответствующее постановление приняло правительство.

— Постановление № 666 от 24.05.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство утвердило изменения в Правила функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности. Теперь через «Одно окно» будет происходить обжалование заключений по внешнеторговой деятельности (ВЭД).

Госдума

— Законопроект № 635933-8 «О внесении изменений в Федеральный закон от 30.01.2024 № 1-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части применения режима защиты данных к правоотношениям, возникающим при государственной регистрации лекарственных препаратов в случае возникновения на рынке Российской Федерации дефектуры лекарственных препаратов или подтверждения риска ее возникновения, а также в чрезвычайной ситуации)».

В Госдуму внесен законопроект об отмене режима эксклюзивности данных для регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для использования в условиях чрезвычайных ситуаций и пандемий, а также при дефектуре. Документ разработан для предотвращения рисков создания искусственной недоступности препаратов для населения России.

Россельхознадзор

— Проект приказа «Об утверждении формы выписки из государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения».

Россельхознадзор разработал новую форму выписки из государственного реестра лекарств для ветеринарного применения. В случае утверждения соответствующий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.