Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минпромторг

— Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Минпромторг разработал проект закона о введении уголовной ответственности для импортеров за ввоз на территорию России немаркированных товаров. Сейчас она предусмотрена только в отношении производителей и организаций оптовой и розничной торговли.

— Проект приказа «Об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению Министерством здравоохранения Российской Федерации Министерству промышленности и торговли Российской Федерации сведений о лекарственных средствах, указанных в части 2.1 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Минпромторг разработал изменения в порядок информационного взаимодействия по предоставлению Минздравом сведений о лекарствах. Запросы от Минпромторга будет рассматривать Департамент регулирования обращения лекарств и медизделий, а также Научный центр экспертизы средств медицинского применения.

Роспотребнадзор

— Приказ № 415 от 30.05.2024 «Об утверждении формы программы производственного контроля, необходимой для осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Роспотребнадзор утвердил форму программы производственного контроля, которая нужна для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

— Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Роспотребнадзор собирается увеличить срок давности за неуведомление о начале деятельности с трех месяцев до полугода. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за осуществление деятельности без уведомления и повторное нарушение.

Правительство

— Постановление № 743 от 31.05.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам использования электронной цифровой подписи при обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Правительство внесло изменения в правила использования электронной подписи в документах при обороте медизделий, кресел-колясок и БАД. Теперь для регистрации в системе МДЛП можно отправить заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью участника оборота товаров.

— Постановление № 756 от 01.06.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 547».

Правительство утвердило изменения в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. Правила дистрибьюторской практики оптимизировали в связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС.

Госдума

— Законопроект № 638642-8 «О внесении изменений в статьи 57 и 67 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части запрета продажи отдельных лекарственных препаратов)».

В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, изменения предлагается внести в две статьи закона «Об обращении лекарственных средств». В прошлом году аптеки приняли участие в эксперименте по блокировке продаж лекарств с истекшим сроком годности.

— Законопроект № 638828-8 «О внесении изменения в ст.1515 ч.4 Гражданского кодекса Российской Федерации».

В Госдуму внесен законопроект, который предоставляет судам право снижать размер компенсации за незаконное использование товарных знаков в случае, если нарушитель уже выплачивал ее по аналогичному делу. Документом также предусматривается отказ от взыскания компенсации в ряде случаев.

Минобрнауки

— Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Минобрнауки представило проект закона о выдаче документов об образовании в электронном формате. Ранее в России начался эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в новом формате.

МВД

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

МВД России предложило расширить список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Всего в перечни предлагается добавить 29 прекурсоров. Документ разработан в связи с ростом спроса на синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов.