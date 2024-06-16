Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Распоряжение № 1401-р от 05.06.2024 «Распоряжение от 5 июня 2024 года № 1401-р».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому субъектам РФ будут направлены еще 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников. Всего в 2024 году на эти цели из федерального бюджета выделили почти 58 млрд руб.

— Постановление Правительства Российской Федерации № 792 от 12.06.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В марте Минэкономразвития решило продолжить работу по актуализации НПА из «белого списка». В частности правительство ограничило сроки действия обязательных требований из этого списка.

— Распоряжение № 1418-р от 05.06.2024 «Распоряжение от 5 июня 2024 года № 1418-р».

Правительство до 2027 года приватизирует компанию по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, «Уралбиофарм» из Екатеринбурга. Она принадлежала бизнесмену и экс-депутату Малику Гайсину.

Президент

— Указ Президента РФ № 500 от 13.06.2024 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Президент подписал указа о расширении и уточнении ограничений на сотрудничество российских организаций с иностранными сервисами по информационной безопасности. Компаниям, в том числе фармацевтическим организациям, запретят использовать системы защиты из недружественных стран.

Роспотребнадзор

— Проект приказа «Об утверждении формы оценочного листа в соответствии с которым проводится оценка соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Роспотребнадзор предлагает утвердить форму оценочного листа, по которой будет проводиться оценка соискателя лицензии требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В случае утверждения она будет действовать до сентября 2030 года.

Минздрав

— Проект приказа «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний».

Минздрав планирует утвердить новый перечень профессиональных заболеваний. Они разделены по опасным производственным факторам, которые характерны в том числе для фармработников и производства лекарств. Обновленный перечень в случае утверждения будет действовать до марта 2031 года.