Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Приказ № 286н от 04.06.2024 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, касающихся лекарственных препаратов для медицинского применения».

Минздрав признал утратившими силу восемь приказов, утвержденных с 2015 по 2020 годы. Документы касались регистрации лекарств, в том числе утверждения требований к инструкции. У всех отмененных приказов есть альтернатива в законодательстве ЕАЭС.

Президент РФ

— Указ № 529 от 18.06.2024 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий».

Президент утвердил перечень приоритетных направлений научно-технологического развития и список важнейших наукоемких технологий. В него вошла разработка лекарств и платформ нового поколения, а также технологии разработки малотоннажной химии для фармацевтики. Теперь правительство должно определить объем финансирования и порядок разработки.

— Указ № 522 от 17.06.2024 «О Федеральном медико-биологическом агентстве».

Федеральное медико-биологическое агентство переподчинено напрямую президенту, сказано в указе, подписанном Владимиром Путиным. Согласно документу, ранее агентство относилось к ведомствам, которыми руководит правительство. Из подчинения Минздраву ФМБА ушло еще в декабре 2020 года.

Правительство

— Распоряжение № 1502-р от 14.06.2024 «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки».

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян. Договор подразумевает обмен информацией, совместные исследования, а также сотрудничество в сфере государственного регулирования обращения лекарственных средств и медизделий.

Росздравнадзор

— Проект приказа «Об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению Министерством здравоохранения Российской Федерации Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения сведений о лекарственных средствах, указанных в части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Росздравнадзор разработал порядок доступа к регистрационным досье лекарств. Для этого ведомство будет направлять запрос в Минздрав. Проект приказа об этом сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

Госдума

— Законопроект № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования налоговой системы)».

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» о совершенствовании налоговой системы. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.