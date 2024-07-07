Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 661847-8 «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года».

В Госдуму внесен на ратификацию протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документом регулируются вопросы перемещения через границу товаров электронной торговли.

— Законопроект № 632373-8 «О внесении изменений в статьи 33 и 51-2 Федерального закона «О защите конкуренции» (в части расширения оснований для пересмотра предписания в связи с возникновением существенных обстоятельств)».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС. К существенным обстоятельствам для этого предлагается отнести несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых рынках.

Правительство

— Постановление № 860 от 26.06.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 года № 894».

С 1 марта 2025 года в России вводится обязательная маркировка медицинских перчаток. Изначально Минпромторг предлагал маркировать этот вид медизделий еще с 1 марта 2024 года.

— Распоряжение № 1636-р от 26.06.2024 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.06.2024 № 1636-р».

Правительство утвердило концепцию малых закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных неотложных нужд на период до 2027 года.

Коллегия ЕЭК

— Решение № 75 от 25.06.2024 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 августа 2020 года № 100».

Коллегия ЕЭК внесла изменения в Фармакопею ЕАЭС, обеспечивающую единый подход к оценке качества лекарств для государств союза. В изменения вошли 46 новых общих фармакопейных статей, они вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Минздрав

— Проект приказа «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях».

Минздрав намерен обновить регламент госуслуги по выдаче министерством разрешения на ввоз в Россию лекарств для оказания гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. В него вошли 13 вариантов предоставления услуги.

— Проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам назначения и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения».

Минздрав разработал проект приказа об установке до десяти дней максимального срока на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. Покупателей будут оповещать о поступлении товара через звонки или СМС.

— Приказ № 274н от 29.05.2024 «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 200н «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики».

Минздрав отменил отечественные правила надлежащей клинической практики (GCP) в рамках гармонизации с законодательством ЕАЭС. Приказ об этом вступит в силу с 1 сентября.

— Проект приказа «О признании утратившим силу подпункта «б» пункта 2 Правил формирования и утверждения перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 631».

Минздрав предлагает признать утратившим силу подпункт «б» пункта 2 Правил формирования и утверждения перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 631 от 23.04.2021.