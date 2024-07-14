Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 630680-8 "О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в части обеспечения доступности государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в области ветеринарии)».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении организаций и ИП, занимающихся производством ферментных препаратов и лекарств для животных, в круг получателей господдержки в рамках закона «О развитии сельского хозяйства». В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября.

— Законопроект № 667365-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В Госдуму внесен законопроект об изменениях в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Авторы документа предлагают наделить исполнителей возможностью консолидации потребностей нескольких заказчиков одного субъекта России для заключения рассматриваемого контракта. Мера будет применима в том числе для закупок с использованием средств ОМС.

— Федеральный закон № 100-ФЗ от 29.05.2024 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

С 1 июля вступили в силу изменения для продавцов из стран ЕАЭС: теперь необходимо уплачивать НДС при продаже товаров ЕАЭС в России через электронные торговые площадки. Изменения внесены в Налоговый кодекс, они коснутся и продавцов БАД, косметики и медизделий на маркетплейсах.

— Законопроект № 638642-8 «О внесении изменений в статьи 57 и 67 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части запрета продажи отдельных лекарственных препаратов)».

Госдума одобрила законопроект о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, изменения предлагается внести в две статьи закона «Об обращении лекарственных средств». Документом также предусмотрен запрет продажи препаратов, сведений о маркировке которых нет в системе МДЛП. В профильном комитете ГД заключили, что документ требует редакционной доработки.

— Законопроект № 481609-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Полицию лишат полномочий возбуждать дела по ряду правонарушений, законопроект об этом приняла Госдума. Из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки, при этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ. Изменения внесут в КоАП РФ.

— Законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Госдума в первом чтении приняла законопроект о назначении биодобавок пациентам для медикаментозной терапии и о внесудебной блокировке сайтов, на которых торгуют запрещенными БАД. Вступить в силу документ должен с 1 сентября 2024 года, отдельные его пункты — с 1 марта 2025 года.

Правительство

— Постановление № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Правительство внесло изменения в положение о системе МДЛП. Теперь при передаче препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпускающихся по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1184».

Минздрав предложил продлить до 2030 года лицензирование производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Также предлагается предоставить возможность подавать заявление о разрешении на производство и применение БМКП через портал госуслуг. Проект постановления об этом сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

Росздравнадзор

— Приказ № 3239 от 25.04.2019 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта)».

Росздравнадзор отменил административный регламент по приему уведомлений о начале работе с медизделиями. Теперь уведомления нужно подавать на каждый новый адрес. Сделать это можно через портал госуслуг.

Минсельхоз

— Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996».

Минсельхоз предложил принять подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России с 2025 по 2030 год. На ее реализацию необходимо направить более 1 млрд руб. из средств федерального бюджета и свыше 12 млрд руб. — из внебюджетных источников.