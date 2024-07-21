Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 671636-8 «О внесении изменения в статью 1350 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Правительство намерено увеличить срок для подачи заявки на выдачу патента после раскрытия изобретения на выставке или в научных статьях с шести месяцев до года. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328».

Минпромторг предложил внести изменения в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Согласно проекту постановления фармацевтическая и медицинская промышленность России до 2030 года должна выйти на четвертое место в мире по объему ВВП.

Правительство

— Распоряжение № 1765-р от 04.07.2024 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2024 № 1765-р».

Правительство ввело обязательную маркировку технических средств реабилитации и ветпрепаратов с 1 сентября. С 1 марта 2025 года также необходимо будет маркировать медицинские перчатки. Всего перечень дополнили 77 новых позиций.

Минздрав

— Федеральный законопроект № 175-ФЗ от 12.07.2024 О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Утверждены изменения в законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, документ подписал президент. Минздраву направят 484 млн руб., ФМБА выделят 121 млн руб., на здравоохранение — 787 млн руб.

— Приказ № 273н от 29.05.2024 «Об утверждении формы заявления о признании лекарственного препарата орфанным лекарственным препаратом».

Минздрав утвердил приказ, утверждающий форму заявления о признании препарата орфанным. В документе семь пунктов, которые содержат сведения о названии лекарства, его регистрации и фармакотерапевтической группе.

— Приказ № 294н от 10.06.2024 «О внесении изменений в приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 20 января 2014 года № 30н «Об утверждении порядка включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».

Минздрав изменил приказ, утверждающей порядок включения препаратов в перечень лекарств, подлежащих ПКУ. Такое поручение ранее дал президент.

Минпромторг

— Приказ № 1243 от 27.03.2024 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

Минпромторг обновил приказ об организации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности. Прошлый документ утратил силу.

Минфин

— Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Минфин предложил внести поправки в КоАП РФ, которые позволят конфисковывать немаркированную продукцию. Изменения затронут БАД, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.