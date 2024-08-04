Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 630680-8 о внесении изменений в Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в части обеспечения доступности государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в области ветеринарии).

Дума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о включении организаций и ИП, занимающихся производством ферментных препаратов и лекарств для животных, в круг получателей господдержки в рамках закона «О развитии сельского хозяйства». Документ вступит в силу с 1 сентября.

— Законопроект № 540354-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощения процедур лицензирования).

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о внесении изменения в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензиатов будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия в течение одного рабочего дня с даты оформления документа через Госуслуги или по электронной почте.

— Законопроект № 547583-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части предоставления национального режима при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)».

Госдума приняла закон Минфина, который вводит механизм «второй лишний», а также меры поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств в России и ЕАЭС.

— Законопроект № 685594-8 о внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Депутаты Госдумы предложили уменьшить количество областей деятельности, в которых могут быть заняты иностранцы: к ним относятся в том числе медицинская и фармацевтическая отрасли. В числе причин указана низкая личная ответственность иностранцев перед гражданами России. Ранее аналогичный законопроект уже был отклонен.

Минздрав

— Приказ № 332н от 28.06.2024 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа»».

Минздрав продлил действие бумажных медкнижек еще на год. Переход на электронный формат этих документов теперь отсрочен до 1 сентября 2025 года, ранее срок переносился на 2024 год.

Минсельхоз

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996».

Правительство намерено создать отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы. На производство ветпрепаратов по ней собираются выделить 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 12 млрд руб. — за счет частных инвестиций.