Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент

— Федеральный закон № 224-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и отдельные законодательные акты РФ».

Медицинская и фармацевтическая литература попала под исключение из пропаганды наркотиков, такие изменения внесены в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Минпромторг

— Проект постановления «О порядке уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным».

Минпромторг разработал правила уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ‎а также инструментов или оборудования, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

— Проект приказа «Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, Правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, Порядка отпуска аптечными организациями иммунобиологических лекарственных препаратов».

Минпромторг предложил установить новые правила отпуска лекарств аптеками, индивидуальными предпринимателями, а также медорганизациями и их обособленными подразделениями, расположенными в селах, где нет аптек. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.