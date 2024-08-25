Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Распоряжение № 2214-р от 16.08.2024 «Распоряжение от 16 августа 2024 года № 2214-р».

Правительство утвердило новую Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в России до 2030 года. План ее реализации включает 20 мероприятий, в числе которых — разработка и актуализация клинических рекомендаций, а также повышение уровня подготовки медиков и сотрудников в области ветеринарии.

Минздрав

— Приказ № 3554/406н от 07.08.2024 «Об утверждении порядка представления Министерством здравоохранения Российской Федерации по запросу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации сведений о лекарственных средствах для медицинского применения (в том числе в случае, если такие сведения составляют коммерческую тайну) в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

Минздрав и Минпромторг обновили приказ о предоставлении сведений о лекарствах в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Документ вступит в силу с 26 августа.

— Приказ № 370н от 17.07.2024 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов».

Минздрав обновил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госконтроля при обороте БМКП. Речь идет о трехкратном и более росте сообщений о побочных действиях. Указанный в предыдущем приказе индикатор риска остался в силе.

Минобрнауки

— Проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минобрнауки предложило исключить требования о публикации исследований и (или) описаний клинических случаев в научных изданиях, размещенных в базах данных Scopus или Web of Science, при включении препарата офф-лейбл в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации. Международные базы данных предлагается заменить журналами из «Белого списка».