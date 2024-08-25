Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
Правительство
— Распоряжение № 2214-р от 16.08.2024 «Распоряжение от 16 августа 2024 года № 2214-р».
Правительство утвердило новую Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в России до 2030 года. План ее реализации включает 20 мероприятий, в числе которых — разработка и актуализация клинических рекомендаций, а также повышение уровня подготовки медиков и сотрудников в области ветеринарии.
Минздрав
— Приказ № 3554/406н от 07.08.2024 «Об утверждении порядка представления Министерством здравоохранения Российской Федерации по запросу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации сведений о лекарственных средствах для медицинского применения (в том числе в случае, если такие сведения составляют коммерческую тайну) в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
Минздрав и Минпромторг обновили приказ о предоставлении сведений о лекарствах в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Документ вступит в силу с 26 августа.
— Приказ № 370н от 17.07.2024 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов».
Минздрав обновил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госконтроля при обороте БМКП. Речь идет о трехкратном и более росте сообщений о побочных действиях. Указанный в предыдущем приказе индикатор риска остался в силе.
Минобрнауки
— Проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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