Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минздрав намерен дать возможность ускоренной госрегистрации препаратов, не локализованных в России, в рамках постановления правительства об особенностях обращения лекарств в случае дефектуры. Предлагаемая процедура с учетом непредсказуемой геополитической ситуации не будет зависеть от объемов имеющихся остатков в медицинских и аптечных организациях.

— Проект постановления «О критериях и правилах утверждения перечней прошедших регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации лекарственных средств, и (или) лекарственных препаратов, и (или) медицинских изделий, в качестве сырья для производства которых (в процессе производства которых) используется фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), в целях получения свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом».

Минздрав разработал критерии и правила утверждения перечней лекарств и медизделий, в производстве которых используется этанол. В проекте постановления расписаны критерии, которым должны соответствовать такие препараты, а также сроки внесения изменений в перечни.

Правительство

— Постановление № 1166 от 29.08.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1184».

Правительство одобрило возможность подачи заявления на разрешение на производство индивидуальных БМКП через портал госуслуг. Действие положения о лицензировании деятельности по производству БМКП продлили до 2030 года.

Россельхознадзор

— Приказ № 906 от 17.07.2024 «Об утверждении формы выписки из государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения».

Россельхознадзор утвердил форму выписки из госреестра лекарств для животных. Минсельхоз разработал три проекта приказа: о расширении сведений в реестре ветпрепаратов, о введении нового индикатора риска по госконтролю за оборотом ветпрепаратов, а также о добавлении новых индикаторов лицензионного контроля производства ветпрепаратов.

Минфин

— Проект постановления «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц».

Минфин разработал новеллу о мерах по предоставлению нацрежима при закупках товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупках товаров отдельными видами юрлиц. Документ отменяет восемь постановлений правительства, в случае утверждения постановление вступит в силу с 2025 года.