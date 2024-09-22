Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минпромторг

— Проект приказа «Об утверждении перечня продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

Минпромторг предложил утвердить перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

Минздрав

— Приказ № 419н от 15.08.2024 «О внесении изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 702н».

Минздрав разработал новый индикатор риска нарушения обязательных требований при использовании возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах (утверждены приказом № 702 от 19.12.2023).

Росздравнадзор

— Приказ № 4666 от 16.08.2024 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 10 марта 2022 г. № 1746 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств».

Росздравнадзор внес изменения в собственный приказ № 1746 от 10.03.2022 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств». Добавлены три новые формы документов, используемых службой при надзоре в сфере обращения лекарств: о невозможности проведения надзорного мероприятия и формы протоколов осмотра и инструментального обследования.

Правительство

— Постановление № 1276 от 18.09.2024 «Об особенностях предоставления отдельным категориям граждан социальных гарантий в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

Правительство утвердило постановление, которое регламентирует льготное лекарственное обеспечение вынужденно покинувших свои дома жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Регионы два раза в год должны подавать заявку на получение трансферов из федерального бюджета.