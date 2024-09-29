Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1296 от 24.09.2024 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 608».

Правительство убрало ограничение на продажу лекарств в сельской местности без аптек. Ранее такое право имели только амбулатории, фельдшерские пункты и центры общей врачебной практики. Теперь отпускать препараты смогут все обособленные подразделения медицинских организаций.

Минздрав

— Проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение правительства № 2406-р от 12.10.2019.

Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. В ЖНВЛП внесут более 20 новых МНН, несколько лекарственных форм, также изменятся перечень лекарств для программы ВЗН и минимальный аптечный ассортимент.

Минобрнауки

— Проект приказа «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета».

Для абитуриентов направления «Фармация» могут сделать обязательными для поступления экзамены по химии и биологии. Сейчас обязательным является один из этих предметов, по выбору вуза. Проект приказа проходит публичное обсуждение.

Конституционный суд

— Постановление № 41-П от 26.09.2024 по делу о проверке конституционности пункта 10 части 1 статьи 16 и части 9 статьи 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в связи с запросом Государственного Совета Республики Татарстан.

Конституционный суд постановил создать механизм для обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями в тех случаях, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на покупку препаратов. Такой ответ КС дал на запрос Госсовета Татарстана с жалобой на положения закона об основах охраны здоровья.