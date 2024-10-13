Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 2261».

Минпромторг представил проект постановления о продлении эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства, до 30 июня 2025 года.

— Приказ № 4114 от 10.09.2024 «Об утверждении перечня продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения № 18 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации».

Минпромторг продлил до 1 сентября 2025 года упрощенный порядок подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Это скажется на сроках действия деклараций и сертификатов соответствия подгузников, резиновых и латексных сосок и пустышек, прорезывателей и других резиновых изделий для ухода за детьми, электрических и обычных зубных щеток и другой продукции.

Минздрав

— Проект ведомственного акта «О внесении изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2023 года № 368н».

В перечень индикаторов риска планируется включить пятый пункт следующего содержания: наличие сведений о двух и более отклонений в функционировании медицинского изделия в течение шести месяцев при применении медицинского изделия в медицинской организации, которые не повлекли возникновения угрозы вреда здоровью и угрозы жизни граждан.

— Проект постановления ‎«Об учреждении премии Правительства Российской Федерации в области медицинской науки».

Премии за научные работы ‎в области медицины будут присуждаться ежегодно по итогам конкурсного отбора за научные разработки в интересах медицины, имеющие значительный потенциал для сохранения жизни и здоровья людей и (или) позволяющие решать ранее нерешенные проблемы в области профилактики, диагностики, лечения или реабилитации заболеваний (состояний) человека.

Госдума

— Законопроект № 732839-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

— Законопроект № 732851-8 «О внесении изменений в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

— Законопроект № 732848-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и статью 14 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

В Госдуму внесен ряд законопроектов, которые касаются оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается ввести оборотные штрафы за нарушение требований к обороту метанола, а изъятые жидкости утилизировать. В случае принятия все изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года, как и основной законопроект о госрегулировании оборота метанола.