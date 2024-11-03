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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

03.11.2024
13:15
Дина Коблова
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Президент РФ

— Указ № 913 от 25.10.2024 «О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов».

Президент издал указ, согласно которому в России создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов. Он будет образован на базе Курчатовского института. В документе прописаны функции Национального центра и поручения правительству и Минобрнауки.

— Федеральный закон № 365-ФЗ от 29.10.2024 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году вырастет до 22 440 руб. в месяц. Это на 16,5% больше, чем в текущем году (19 242 руб. в месяц). Благодаря увеличению МРОТ должны вырасти зарплаты около 4 млн россиян.

— Федеральный закон № 361-ФЗ от 29.10.2024 «О внесении изменений в статьи 226-1 и 248 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Президент подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при работе с ПБА и токсинами. Максимальное наказание для контрабандистов — до 12 лет лишения свободы, а для нарушителей правил обращения — до 8 лет лишения свободы. Перечень патогенов, о которых идет речь, установит правительство.

Правительство

— Постановление № 1444 от 29.10.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство увеличило коэффициент для расчета налоговых льгот на научные исследования и разработки: с 1,5 до 2. Это позволит предприятиям снизить налоговую нагрузку и направить больше средств на НИОКР.

— Распоряжение № 3067-р от 31.10.2024 «О Серёгиной И.Ф.».

Замруководителя Росздравнадзора Ирина Серёгина покинула пост, подписано распоряжение правительства об этом. Уход связан с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2021 года № 1688».

Минздрав намерен детализировать процедуру сбора заявок федеральными учреждениями, ФМБА и профильными региональными ведомствами для обеспечения клиник вакцинами по НКПП. Предлагается также установить возможность представления заявок и закупок при наличии сложившейся экономии.

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 1512».

Минздрав намерен детализировать процедуру сбора заявок федеральными учреждениями, ФМБА и профильными региональными ведомствами для обеспечения лекарствами пациентов с ВИЧ, включая сочетания с вирусами гепатитов В и С, а также больных туберкулезом.

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минздрав предложил продлить действие постановлений об особенностях обращения лекарств при дефектуре из-за санкций, а также в случае чрезвычайных ситуаций. Два постановления намерены продлить до 31 декабря 2027 года и еще три — до 1 января 2028 года.

Генпрокуратура

— Проект приказа генпрокурора «Об особенностях организации и проведения прокурорских проверок в отношении хозяйствующих субъектов».

Генпрокуратура разработала порядок проведения прокурорских проверок, а также предложила проводить их на основании публикаций в интернете и социальных сетях. Оба документа проходят антикоррупционную экспертизу до 9 ноября.

Минтруд

— Проект приказа «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 892 «Об утверждении Правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки» и внесенных в него изменений».

Минтруд предложил признать утратившими силу ряд приказов Минздравсоцразвития. В их число входит документ, регламентирующий правила ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки, а также поправки к нему.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Борисенко Татьяна
Сегодня в 17:35
Как по мне, самая интересная про МРОТ)
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